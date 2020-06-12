組織硫酸浸紅毛丹延保質期　涉數百萬人民幣10人落網

熱帶水果紅毛丹常溫下保存時間短，有黑心果商涉利用腐蝕性強的磷酸和硫酸浸泡，延長紅毛丹外觀保存的時間。浙江杭州警方早前搗破一個非法生産、銷售「毒紅毛丹」組織，在加工廠房檢獲1960公斤紅毛丹，組織謀利達數百萬元人民幣。警方以涉生產銷售不符合安全標準食品罪，逮捕以胡某、袁某為首等10人，均採取強制措施。

警方早前接獲舉報，到該組織的加工工廠調查發現大批浸泡在化學物品中的紅毛丹，屋內瀰漫刺鼻的酸味，，地上擺放多桶的保鮮劑。警方表示，利用相關化學物品浸泡後，可將原本僅有兩三日的保質期延長至7日，令果皮不會快速變黑。

胡某被捕後，拒不承認涉嫌生産和銷售毒生果，聲稱只是負責運送的職員，對其他事一概不知。惟警方從胡某的手機調查發現，其曾向其他職員發訊息，教導他們浸泡的方法和化學品的用量等。胡某才承認從2017年12月至2019年共產銷數千箱毒紅毛丹。

警方將工廠內的液體送到檢測機構檢驗，結果顯示浸泡24小時的紅毛丹果皮pH酸鹼值達2，浸泡48小時pH值達1，屬於強酸。磷酸和硫酸具有高腐蝕性和高刺激性，警方表示，「人的皮膚碰到都傷害極大，更何況吃到肚子裏」。