湖南省人大常委會前副主任受賄　判囚15年

湖南省人大常委會前副主任向力力受賄案，周五（12日）經廣西柳州市中級人民法院一審宣判，向男被以受賄罪判囚15年和罰款600萬（人民幣，下同，約668萬港元），沒收其受賄所得財物。向男當庭表示服從判決，不上訴。其被指以權謀私，收受企業賄賂逾6667萬元（約7418萬港元）。

法院審理查明，向男自2001年至2018年利用擔任湖南省長沙市副市長、長沙市商業銀行董事長，長沙市委常委、副市長、湖南省人大常委會副主任等職位便利，為企業或個人在土地開發、項目推進、企業改制、工程承攬等事務上提供幫助，並於2003年9月至去年1月通過他人非法受賄。

法院認為，向男的行為構成受賄罪，數額特別巨大，而他被捕後供述所犯罪刑，庭上表示認罪、悔罪、退還贓款等，可獲從輕處罰，法院遂作出上述判決。

公開資料顯示，現年57歲的向力力是湖南衡東人，曾任湖南長沙市人民政府副市長、市委常委、黨組副書記，湖南省商務廳廳長、黨組書記，湖南省郴州市委書記、市人民政府市長等職務。他於2016年任職湖南副省長，至2018年2月任職湖南省人大常委會副主任，直到去年5月涉嚴重違紀違法受查。