夫婦自導自演「迷姦片」惹關注　掃黃打非辦介入調查

內地網絡周四（11日）瘋傳一段「滴滴司機直播性侵」短片，引起廣泛關注，河南鄭州市警方經調查後，周五（12日）證實片中的男司機及「女乘客」實為夫婦，兩人自導自演以吸引網民打賞牟利。內地傳媒披露，短片曝光後隨即引起全國「掃黃打非」辦公室的關注，雖然2名疑犯已被警方拘捕，惟全國「掃黃打非」辦負責人周五強調，必須堅決依法打擊非法網絡直播平台，正徹查案件背後的犯罪鏈條。

據全國「「掃黃打非」辦通報，該辦周四發現相關情況後，連夜部署河南省「掃黃打非」辦核查。經省「掃黃打非」辦、省公安廳、省網信辦、省通信管理局和鄭州市公安局成立的專案組查明，事件屬於主播惡意炒作的淫穢直播，兩人依托境外直播平台，以「滴滴」、「司機」、「女乘客」、「性侵」等容易引起關注和炒作的話題為賣點，設計橋段，自導自演，以淫穢直播提升關注度，吸引網民打賞，牟取非法利益。

經查，2名主播分別姓車及姓郜，均為河南許昌人，在鄭州航空港區工作，而短片拍攝地點也在航空港區。專案組通過技術追蹤並鎖定兩人行動軌迹後，周五晚上將2人拘捕。

全國「掃黃打非」辦相關負責人指出，事件暴露出非法網絡直播平台和網絡主播為牟利，不斷突破法律和道德底線，行為極其惡劣，必須堅決依法打擊。該辦將要求主要互聯網企業落實好主體責任，防止不法分子借機兜售淫穢物品；並要求河南省對涉事境外非法網絡直播平台、主播等環節一查到底，堅決追究其法律責任。同時將對惡意製造具有炒作、煽動網絡熱點話題的行為，堅決有力打擊。