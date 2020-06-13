新冠肺炎︰疫情期間體重急增128公斤　男子心衰竭險死

家住湖北武漢市的周先生，從小便喜愛吃東西，成年後體重一直維持在150公斤左右。未料今年初爆發新冠肺炎疫情後，武漢市採取嚴格管控措施，令他無法下樓運動，短短數個月內體重便急升至278公斤。至上周一（1日）晚上，周先生因呼吸困難而撥打「120」求救，送院治療10天後，才終於脫險。目前，周先生仍留院觀察。

事發於上周一晚上，周先生發現自己不能躺下，無法睡眠，甚至出現呼吸困難，便撥打「120」求救。救護員到場後，卻發現周先生因太胖，救護車根本裝不下，幾經轉折，救護員終找到一輛貨車，把周先生送到武漢大學中南醫院搶救。經診斷，醫生發現周先生因過度肥胖導致急性心臟衰竭，經過10天治療後，周先生的情況才漸漸穩定下來。

周先生憶述，他在疫情期間每天都是白天一餐，晚上兩至三餐，且「吃飽就睡」，不知不覺地體重便急增。惟其主診醫生踢爆，雖然周先生強調自己沒吃太多餐，但事實上他一餐至少吃一大盆白飯和一大盆肉丸，連「飯後果」都要吃5至6個橙。醫生強調，周先生住院期間必須先戒掉所有零食，猶如強制戒毒一般，待身體逐步恢復後，再接受減重手術。