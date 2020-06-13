噴油塞門鎖擺花圈催債　惡勢力組織受審獲刑

江蘇省鎮江市潤州區人民法院周五（12日）公開審理一宗涉嫌尋釁滋事、敲詐勒索案件，案中以戴某為首的犯罪組織曾以噴油漆、塞門鎖及擺花圈等「軟暴力」手段上門追債。最終，法院判包括戴某在內的10名被告4個月拘投至6年半有期徒刑不等，主謀戴某同時被罰款9萬元（人民幣，下同，約10萬港元），並被追討涉案資金。

法院經查明，指戴某於2017年12月在鎮江註冊成立生活服務有限公司，經營地產中介，但公司成立後一直從事小額貸款業務。戴某將公司內部分為業務部和催收部，由業務部員工負責介紹借貸業務，催收部員工負責對未按期還款的客戶上門討債。

經過招兵買馬，戴某共僱用業務部和催收部員工共10人（其中一人另案處理），並於2018年8月形成了以戴某為首的惡勢力犯罪組織。庭審中確認，在被告人戴某的安排下，催收部的員工共上門催收18次，所涉資金共計19萬元（約21萬港元）。

法院認為，戴某等人形成的犯罪組織，有預謀地實施尋釁滋事、敲詐勒索等犯罪活動，為非作惡，擾亂社會生活秩序，造成較惡劣的社會影響。而戴某作為領導犯罪組織的首要分子，應當按照犯罪組織的全部罪行處罰，其餘人當中，被告許某、劉某、朱某、王某因在共同犯案過程中起次要作用，是從犯，應從輕處罰。各被告均承認指控，並願意接受處罰。