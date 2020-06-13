男子詐騙4千萬後潛逃22年︰低調生活不敢買樓

江蘇無鍚市一名袁姓男子，22年前夥同生意夥伴詐騙4000萬美元（約3.12億港元）後，一直流竄多地潛逃。雖然騙得巨額款項，但他為逃避躲避罪責，多年來低調生活，不敢買樓買車，出入依靠單車，娶妻生子也靠拾來的身份證。常州市警方周五（12日）披露，袁男終在周一（8日）落網，並於翌日（9日）押回無鍚。

案發於1998年，袁男與多名夥伴設局詐騙4000萬美元後，眼見同夥逐一落網，嚇得立即潛逃外地。由於袁銷聲匿迹，縱使警方將其列為網上追逃人員，也無法將其拘捕。直至周日（7日），常州市警方接獲線索，指該市高新區一名男子與袁男高度相似，遂派員進行調查。

在翻查閉路電視畫面後，警方發現袁男曾騎着單車在該區出沒，但警員找到涉事單車後，居民卻指單車是屬於一名錢姓男子。警方繼續追查，發現真正的錢男目前仍在老家，警員懷疑「錢男」就是袁男，遂派員在常州市某醫院內將其拘捕。

現年55步的袁男被捕後坦承身份，指他當年為不暴露身份，多年來活得戰戰兢兢。雖然他單靠炒股維生，積攢了不少的資金，讓他們無憂。2009年時，袁男無意中拾獲錢的身份證，便用「老錢」生活過活。他坦言，自己已在常州市「躲」了兩、三年，既然被警方扑拘捕，但也算是結束了東躲西藏的日子，是一種解脫。