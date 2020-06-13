新冠肺炎：46人初步檢測出病毒　疑再現跨省傳播

北京市周六（13日）公布4宗新增個案的詳情，患者曾前往或在豐台區新發地批發市場工作。豐台區即日起啟動戰時機制，成立現場指揮部；新發地市場周邊11個小區實施封閉管理，周邊3間小學、6間幼兒園立即停課。北京市排查農貿批發市場、大型超市等，其中45名新發地市場員工的咽拭子呈陽性；市場董事長張玉璽透露，超過1萬名商戶及員工會陸續接受病毒核酸檢測。另遼寧省新增2名無症狀感染者，均為北京周五（12日）報告的確診病例密切接觸者，疑再出現跨省傳播。

記者會上公布3男1女患者情況，其中2人在新發地冰鮮海鮮市場工作，先後出現發燒、咳嗽等症狀，周五到北京天壇醫院就診。另一名男患者發病前，曾3次到新發地農產品批發市場採購，周二（9日）出現發燒、頭痛等症狀，自行到石景山醫院就診。女患者則是新發地市場的商戶，周二有發燒、咳嗽等症狀，周五在北京友誼醫院就診。他們入院後的核酸檢測均呈陽性，經專家會診後確診。

北京市、區疾病預防控制中心，自周五起排查全市的農貿批發市場、大型超市等，共採集海鮮、肉類等食品及外環境塗抹標本5424份，其中新發地市場有40件環境樣本呈陽性，其餘樣本均為陰性。1940名市場從業員接受核酸檢測，除新發地市場有45人咽拭子陽性，另海淀區某農貿市場亦有1人呈陽性，即初步檢測出病毒，為新發地市場確診病例的密切接觸者。目前上述46人無臨床症狀，已納入嚴密管理和觀察中。

北京市近日新增多宗本地個案，均有新發地農產品批發市場活動史，除一名患者曾離開該市，其餘人士在近2周均無離京史，無境外人員、湖北人員接觸史。經初步判斷，患者有可能接觸市場中污染的環境、或接觸被感染人員而染病，不排除會持續出現相關個案，傳染病源頭待查。