新冠肺炎：蔬菜佔全市供應70%　市民憂影響日常生活

北京連續兩天出現新冠肺炎確診病例，爆發疫情的豐台區新發地批發市場周六（13日）宣布暫時休市，重開時間有待通知。新發地市場被指是北京市民的「大菜籃」、「大果盤」，而去年交易量達1749萬噸，交易額1319億元人民幣（約1460億港元），令人憂慮休市或影響全市供應鏈。

新發地市場建於1988年，經多年建設和發展，成為北京規模最大的專業農產品批發市場，佔地1680畝，固定攤位約有2000個；每日進出蔬菜量1.8萬噸、水果量2萬噸、水產1500多噸，以及超過3000隻生豬、1500隻羊。

針對市場休市可能影響市北京蔬果肉類等供應量，北京市商務局二級巡視員王洪存表示，該市場供應蔬菜佔全市總量約70%，豬肉佔全市供應總量約10%，牛羊肉佔全市供應總量約3%；由於超市有專屬的供應渠道，或採取直營直供模式，市場休市實際對生活必需品供應影響不大。

新發地市場從切割進口三文魚的砧板中檢測到新冠病毒，有武漢同濟醫院感染科醫生分析，海鮮市場的潮濕環境利於病毒存活，加上海鮮大多需低溫儲存，溫度更適合新冠病毒生存，令病毒在海鮮市場內存活時間比其他地方時間長，人類受感染的概率大增；市場內多人聚集，令感染人數增加。

醫生又指，不能排除是三文魚攜帶新冠病毒跨境來到中國，病毒接觸人類後找到宿主，導致人與人之間傳播。惟他認為，新冠病毒的傳播途徑、存活時間等情況至今未有定論，需待進一步研究。