列美國「實體清單」　哈爾濱兩大學禁用MATLAB軟件

中美在科技等領域的角力持續升溫，黑龍江哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學兩校近日均發現，學校原先購買的美國商業數學軟件「MATLAB」授權失效，無法使用，料影響學校研究發展。對此，軟件研發公司「MathWorks」回應稱，基於美國政府上月發布的「實體清單」，已終止對有關學校的授權。

上述兩校近日都有師生反映無法啟動校方統一購買的正版MATLAB，且會出現授權失效的通知，MATLAB網頁也無法登入有關大學網域的帳號。對此，有哈工大老師表示，校方正與MathWorks公司溝通。報道指，之所以出現這情況，據信與該兩間大學被列入美國商務部的制裁名單有關，惟其他被列入名單的北京航空航天大學等，卻仍可使用MATLAB。

美國商務部上周五（5日）將33個中國企業、大學、研究機構和個人，列入出口管理「實體清單」，其中涉及13間中國大學，包括哈工大和哈工程。另外美國政府亦宣布禁止與中國軍方有關的留學生和研究人員入境，當中同樣涉及哈工大。

據了解，MATLAB由MathWorks公司於1984年推出，廣泛用於算法開發、數據可視化、數據分析、仿真建模以及數值計算等，現時獲全球逾6500間大學，一萬間企業、政府機構和大學站點安裝及使用。倘無法使用軟件，師生處理資料、撰寫論文等進度或因而受影響。