曾持槍挾女友與警駁火　毒販鄭有斌已執行死刑

廣西防城港市中級人民法院周五（12日）遵照最高人民法院命令，依犯販賣、運輸毒品罪，綁架罪，搶劫罪，非法持有槍枝罪，脫逃罪等5罪，對鄭有斌執行死刑。鄭男早年在欽州市一汽車維修店修車時被警方包圍，為免被捕，他一度持槍挾持其女友作為人質與警員對峙、駁火，引發外界關注。

案情指，鄭有斌於2015年4月夥同已判刑的吳榮明在廣東東莞購買毒品，再指使同夥分別在東莞和廣州接取裝有毒品的包，再由阮雪斌、何寶源（均已判刑）運到廣西販賣，而鄭有斌、吳榮明、張錦鋒（已判刑）則負責指揮和探路放風。然而吳、張二人被警方當場抓獲，鄭男則持槍駕車逃走。

鄭有斌同年6月17日在欽州市修車時，持槍挾持其女友作為人質，與前來抓捕的警員對峙，並將女友挾進一輛路邊的轎車再駕駛逃離現場。直到9日後，鄭終於在南寧市落網，警方從他包內查獲毒品冰毒3.2克，以及俗稱搖頭丸的MDMA片劑1.1克，同時還有一把手槍和6粒子彈。

該年7月11日，已被羈押的鄭有斌甚至鼓動同倉的2名在押人員一同脫逃，逃至通道時被值班警員發現。2017年8月28日，廣西壯族自治區高級人民法院駁回鄭有斌的上訴，維持數罪併罰決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產的原判。