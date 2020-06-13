惡官不理防疫措施入中學停車　更叫來挖掘機推平校門

廣西賀州市鍾山縣冠豐慧靈學校（下稱慧靈中學）周五（12日）發文，指縣城管執法局蘇姓局長，早前在疫情期間不僅擅自闖入校園內停車，還不配合校方測量體溫等防疫措施。事後，該局長更率多名城管隊員及挖掘機，強拆校門口的鐵閘報復，並進入校園將包括校長在內的多名教職員打傷。雖然當地紀委已給予蘇男黨內嚴重警告處分，但校方表示處罰太輕，令人難以接受。

事發於今年2月，當時內地正在全面抗擊新冠肺炎疫情，該名蘇姓局長駕駛一輛白色7人車，不聽學校保安勸阻進入慧靈中學校園停車，隨後也拒絕校方的防疫安排，在未量體溫的情況下便離開了學校，進入了旁邊的屋苑。約1個小時後，蘇男回學校想取車離開，再次拒絕量體溫，於是校方保安將校門關閉，不讓蘇男進入。

蘇男認為慧靈中學保安員沒有給他面子，於是利用城管執法局長之身份，叫來一輛挖掘機和大批身穿制服的城管隊員，在學校門口當場認定校門是違章建築，並用挖掘機推倒。蘇男與大批城管隊員進入學校，校長及校職員見狀上前制止，雙方發生推攘，期間由於城管隊員人數眾多，多名教師被推跌在地，而混亂中學校長被打傷。

事發後，學校向當地紀委報告事件，直至上月29日，紀委宣布給予局長蘇某某黨內嚴重警告處分，卻完全沒有提及蘇男濫用公權力、強拆除學校大門、帶人入學校打人的事實。而當地紀委副書記事後回應，指不能聽信校方一面之詞，更以「紀委做的決定都是經過慎重調查的」來搪塞校方的疑問。

事件被慧靈中學上傳至社交平台，引起網民關注。大多數輿論都偏向學校一方，認為蘇姓局長以官威力壓學校，已學校違建為由，實行黑社會作風，光天化日下動用挖掘機拆學校大門，報復學校，又暴打擋路的人；縣紀委官官相衞，在蘇某犯下多宗違法行為的情況下，仍然只下達一個不痛不癢的嚴重警告處分。