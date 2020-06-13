102中央部門「三公」經費減30%　公安部獨增加逾320%

據內媒近日報道，今年102個中央部門的「三公」（公款接待費、公費出國、公務用車相關支出）經費的預算數為近48億元（人民幣，下同，約53億港元），而去年的預算總計達69億元（約76.5億港元），相當於今年較去年壓縮了30%。唯獨公安部的三公經費預算增長，增幅更達320.8%。公安部表示，這主要源於行業公安改革。

就壓縮幅度而言，三公經費總體壓縮幅度排名前五的部門，分別是中國國家鐵路集團有限公司（99.19%）、國家文物局（76.64%）、人力資源和社會保障部（72.49%）、國家醫療保障局（66.6%）、中國國際貿易促進委員會（65.91%）。而總計有28個部門總體壓縮幅度超過了50%。

報道指，今年一眾中央部門在三公經費預算中，大部分都按照黨中央、國務院關於過緊日子的有關要求，壓減了公務用車購置及運行費。據內媒統計，今年102個中央部門三公經費預算中，公務用車經費預算就佔了41億元（約45億港元），而去年相關經費預算為50多億元（約55億港元），即是說今年僅在公務用車經費預算部分就可節省近10億元（約11億港元）。

至於公安部三公經費預算由去年逾5390萬元（約5976萬港元）增加至逾2.26億元（約2.51億港元），成為唯一增長部門。據悉，自去年1月起，鐵路公安局及其垂直管理的18個屬地鐵路公安局、長江航運公安局，以及其垂直管理的17個屬地公安局和南京森林警察學院，劃由公安部統一管理，自今年起，上述單位預算納入公安部預算管理，相關經費預算亦相應上升。