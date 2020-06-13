油罐車爆炸威力強大　村落一半被夷為平地

浙江溫嶺市一輛油罐車周六（13日）下午突然發生猛烈爆炸，波及周邊多間房屋及車輛。現場的航拍圖片顯示，爆炸中心已成一片廢墟，周圍被波及的建築物及房屋，亦有不同程度的倒塌及損毀，目前依然有大量村民失蹤，或被困瓦礫堆中等待救援，截至晚上9時，消防員共救出13名被困居民。

據悉，涉事的油罐車由寧波前往溫州，在轉出高速公路時突然起火，並失控衝出行車道。據當地一名知情人士稱，油罐車疑似遭一輛大巴車追尾釀禍。車輛在衝入大溪鎮良山村後發生爆炸，將周圍夷為平地。有住在離爆炸現場稍遠處的居民表示，自己當時聽到多次爆炸聲響，然後大廈就一直搖晃，起初以為是地震，於是落樓逃生。

現場圖片顯示，油罐車的爆炸造成一整排房屋嚴重受損，幾乎成為空殼。有村民表示，高速公路就建在良山村中間，村子受影響較為嚴重「應該有一半都被炸平了」。台州市及溫嶺市啟動應急預案，消防及醫護員在瓦礫中救出多人，由於人數眾多，受傷的村民需分批送往多間醫院救治。

國務院應急管理部黨委書記黃明立在指揮中心，通過視像形式指導救援工作，要求進一步核清失蹤人數，全力搜救被困人員；有序組織救援，嚴防發生次生災害；盡快查明事故原因，嚴肅追責；應急管理部副部長孫華山將帶工作組，趕赴現場指導處置。