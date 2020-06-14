新冠肺炎︰本地病例重燃　北京再增36確診

北京市衞生健康委員會周日（14日）公布，市內上周六（13日）再新增36宗本地新冠肺炎病例、無症狀感染者1例。當局形容，北京市已進入非常時期。國內上周六合共新增57宗新冠肺炎病例，其中38宗本地病例，除北京個案外，遼寧亦佔2宗。當日亦新增19宗境外輸入病例，包括廣東17宗，上海及重慶各1宗。

截至周日午夜前，北京本地確診病例累計達463宗，其中9人死亡，另尚有43人留院。北京當局公布，市內上周六無新增報告境外輸入病例。截至當日午夜前，北京共有174宗境外輸入確診病例，其中僅1人仍留院。

當局另指，北京全市有12個區已連續14天以上無本地報告新增確診病例，具體為平谷區自有疫情以來無報告病例，以及延慶區、門頭溝區、懷柔區、順義區、密雲區、石景山區、昌平區、通州區、東城區、海淀區及朝陽區。

北京市最新召開的疫情防控工作會議指出，該市近日連續爆發與新發地批發市場有關的確診病例，北京已進入非常時期；應痛定思痛，深刻吸取教訓，果斷加強疫情防控、阻斷疫情傳播渠道。當局將對新發地批發市場內人員和周邊小區居民，全部進行核酸檢測，並實施醫學觀察措施。5月30日以來與市場有密切接觸的人員，要主動報告並到接受檢測。

會議強調，要對新發地批發市場封場休市，對周邊居民小區等場所實施封閉式管理，並做好環境採樣檢測基礎上。當局亦將收緊入境進京人員管控，加強入境貨機和入境貨物檢驗檢疫，同時全力保障市場供應。