颱風鸚鵡登陸陽江海陵島　狂風暴雨海陸交通受阻

颱風鸚鵡於周日（14日）上午8時50分，在廣東省陽江海陵島登陸，登陸時中心附近最大風力達到9級，預計將繼續向西北方向移動，穿過陽江和茂名。颱風帶來狂風暴雨，影響廣東陽江、深圳、廣州等地海陸交通，多班列車和港口船隻航班停運。

中央氣象台周日指，早上7時鸚鵡集結在陽江市東南約45公里的海面上，中心附近最大風力有9級，預測以每小時20公里繼續向西北移動，登陸後下午到傍晚從桂東南進入廣西，強度逐漸減弱。氣象部門預計粵西市縣有中雨至暴雨，茂名電白電城鎮錄得55.1毫米雨量；粵西、珠三角沿海市縣和海面出現7至9級大風，陣風達10至11級。

中央氣象台預計，周日至周一（15日）廣東西南部、廣西東南部、海南島等地有大雨到暴雨，局部地區有大暴雨。深圳氣象台預報，鸚鵡於周日凌晨至上午從深圳市西南方150至250公里的海面上掠過。

受颱風和暴雨天氣影響，深湛鐵路周日全部停運，受影響班次包括37班次的深圳北至湛江西列車、17次由長沙南至汕頭的列車等，至少80班次列車停運。經兩岸海事部門協商，瓊州海峽航線已於上周六（13日）下午3時起全線停航。中港客運聯營有限公司上周六發布停航公告，來回深圳至中山船隻停航。