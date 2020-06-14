新冠肺炎：批發市場成病源爆發點　專家指低溫病毒易存活

北京再急增本地新冠肺炎確診病例，患者的活動軌跡指向同一個地方，就是新發地農產品批發市場。內媒為此專訪中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友，對方指，在批發市場很多海產品都是冷凍儲存，病毒能夠存活很長時間，傳染人的機率也更大。另外農產品批發市場每天都有大量人員進出，只要有一個人攜帶病毒，就可能會造成疫情的擴散。

吳尊友續指，據既往的知識和經驗初步判斷，北京突然出現本地病例有兩種可能性。第一種可能，批發市場被新冠病毒污染的海產品或肉類是源頭。批發市場很多海產品、牛羊肉等都不是北京本地產的，而是外地輸入的，包括海外進口。外地新冠病毒感染者在處理海產品或牛羊肉等時可能會造成污染，這些產品運到北京的批發市場後，工作人員的手會接觸這些產品，再擦鼻子揉眼睛，就會被感染。

第二種可能，有其他的傳染來源。新發地批發市場人流量非常大，源頭患者可能是一個從其他疫源地過來的人。至於到底是市場裏被污染的海產品或肉食品是最初的傳染源頭，還是出入市場的人是傳染源頭，這兩種可能都存在。但根據北京目前的狀況，第一種情況可能性更大。

吳認為，目前很難斷定批發市場的傳染源到底是甚麼，不能因為在切割進口三文魚的砧板中檢測到新冠病毒，就下結論說三文魚就是傳染源，接觸到砧板的所有人或物品都有可能，一定要對新發地物品來源渠道進行認真細緻的梳理。