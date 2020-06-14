新冠肺炎：武漢3.6萬骨灰盒逾染疫死亡數10倍　美學者批華瞞報

中國國家衞健委周日（14日）公布，截至目前，新冠肺炎的死亡人數有4638人，其中湖北武漢佔3869人。美國華盛頓大學醫學院和俄亥俄州立大學學者近日就武漢火葬場和當地政府發布家屬領取死者骨灰盒數據，推測實際染疫死亡的人數為官方公布的10倍以上。學者批評中國政府瞞報，令其他國家低估病毒的危險性。

華盛頓大學醫學院病理學教授何邁表示，武漢火葬場自1月25日開始改為24小時運作，當地有8個火葬場，其中7間資料顯示，以平均每天火化680具屍體來統計，推算每日火化2000具遺體。而武漢自2月19日後，從外地調來了殯葬業工作者和40個移動焚化爐，顯示死亡人數激增。

何邁續稱，根據上述統計數據推算，直到2月7日武漢的死亡人數就已經達7000人，按照2.5%和10%的死亡率推算，當時的受感染人數介乎30萬至127萬人，而當局發布死亡率為3.14%。

武漢民眾自3月23日可領取死去家人的骨灰盒，領取的數字可見，當時武漢總死亡人數達到3.6萬人，是中國政府公布當日公布2500人死亡的10倍以上。何邁認為，疫情從去年10月已開始出現，內媒曾報道稱，武漢海關舉行演習，其中有針對新冠病毒的應急措施。