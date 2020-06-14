新冠肺炎：27患者於新發地市場工作　人員連夜撤離

司機及工作人員身穿防護服，接走市場內的人員。

北京新發地農副產品批發市場爆發新冠肺炎疫情，內媒報道，市場內有商戶和工作人員上周六（13日）連夜撤離。在周日（14日）早上，北京市召開疫情防控工作新聞發布會，表示北京市已進入非常時期，新發地批發市場已進行全面環境消毒和衞生整治。

北京市委宣傳部副部長徐和建在會上表示，上周六上午，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組召開議，會議強調要對新發地批發市場封場休市，對周邊居民小區等場所實施封閉式管理。進一步擴大排查範圍，新發地社區直營店以及其他相關聯的小區、酒店、食堂等場所，都要開展人員、環境、食品等檢測。另嚴格入境進京人員管控，加強入境貨機和入境貨物檢驗檢疫。

北京市疾控中心副主任龐星火通報，36宗確診病例包括15男，21女，其中30宗現居豐台區，其餘包括大興區，房山區及西城區。27名患者在新發地市場工作，9人曾直接或間接暴露於新發地市場。

徐和建指，北京市近日連續爆發確診病例，且多與新發地市場關聯，已進入非常時期，要擴大流行病學調查範圍及擴大核酸檢測範圍等。

至於新發地大量商戶上周六下午在市場內進行集中咽拭子採樣工作，全員接受病毒核酸檢測，人數達1萬多名。至晚上9時許，司機身穿防護服，駕駛巴士在已經封閉的南苑西路將留在市場內的人們統一撤離。每輛車除司機外，還有兩名身穿防護服的工作人員，乘客全部都佩戴上了口罩。

中國疾控專家曾光表示，新發地的確診患者的基因測序初步結果顯示，病毒毒株不似是國內流行的類型，正繼續擴大檢測，了解疫情走向。