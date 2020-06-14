被指諷刺許崑源之死　市議員王浩宇收子彈信件

台灣桃園市議員王浩宇日前在Facebook發布高雄市議長許崑源死訊時，被指用詞不當，有網民要求他親自到靈堂弔唁許。王之後更收到兩顆裝飾子彈信件，被警告「留一點口德」。他周日（14日）表示，自己不認識許，不會到靈堂上香，而子彈信件已交由警方調查。

罷韓投票本月6日通過，高雄市長韓國瑜被罷免，支持韓的許崑源對投票結果表示失望，當晚在住所墜樓亡。王浩宇聞訊後發文：「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，字裏行間帶有諷刺意味，對死者不敬，遭受網民批評，他之後更緊急刪除貼文，再發文致歉。

上周五（12日），王浩宇中壢服務處收到一封信件，內有兩顆裝飾用的子彈，沒有底火和火藥，另有一張字條。警方初步查明，信件上周三（10日）從台北市內湖區經郵寄送到中壢服務處，因當日有1萬多封信件從該區寄出，警方正翻閱該區郵局和周邊閉路電視片段，以找出寄件人。

王浩宇周日出席台灣小說家鍾肇政追思會，步入會場時向在場媒體表示，自己不認識許崑源，若去弔唁會令其家屬覺得冒昧，至於最近出現的子彈信、網絡批評，社會自有公評，相信民眾不會認同這種消費許的行為。他認為，罷韓已經落幕，不該繼續操縱社會對立；不論寄子彈的人政治立場為何，要發動罷免他可以，但傷害台灣民主價值的行為要適可而止。

此外，民進黨台北市議員梁文傑亦曾在Facebook發文諷刺許崑源之死：「嚇死人，是有賭很大嗎？」同樣引起網民不滿。有6名黑衣人上周三到他的服務處要求他親自到許的靈堂上香致意，之後離去，雙方沒有發生衝突。梁上周六（13日）發文表示，「很多人的情緒需要出口，只要沒有過激或違法行為，我都尊重。反之亦然」。