槽罐車爆炸多人死傷　專家：威力相當100噸TNT

浙江溫嶺槽罐車爆炸釀成多人死傷。中國農業大學理學院應用力學教授陳奎孚分析，這次爆炸的威力相當於100噸TNT烈性炸藥。

陳奎孚表示，1公斤液化氣完全燃燒的能量，約等於10公斤TNT，而一般液化氣槽罐車裝有10噸氣體，若全部衝出氣罐而發生爆炸，所產生的威力大約是100噸TNT烈性炸藥。他指出，1公斤TNT炸藥可以炸塌一橦兩層高民房，100噸TNT則相當於兩百萬個手榴彈一齊投出。

至於運輸液化氣槽罐車為何發生爆炸，上海應用技術大學城市建設與安全工程學院安全工程（消防工程）副教授麻庭光指出，爆炸現場衝擊波非常強，推斷是液化石油氣洩漏之後，揮發成蒸氣，與空氣混合，且兩者之比例恰好處於最佳混合狀態，繼而產生爆炸。

根據網上公開的視訊及官方通報，他認為爆炸發生前，槽罐車可能是先發生碰撞、翻車等事故，導致槽罐車起火。隨後，液化氣洩漏、揮發、與空氣混合，最後產生大爆炸。

他又表示，通常液化石油氣洩漏的過程中，不一定會發生爆炸，因此本次事故的洩漏過程、揮發過程和爆炸過程，還有待深入調查。