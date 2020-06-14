6人服「超級搖頭丸」致死　最年輕僅16歲

俗稱「超級搖頭丸」的新興毒品PMMA（副甲氧基甲基安非他命）流入台灣市場，今年初已有多人吸食致死，當時最年輕死者僅17歲。台媒報道，近1個月基隆市再有6人服用後喪命，而最年輕死者為一名16歲的高職生，他在家中抽搐發抖、胡言亂語，送醫後不治。

台灣高檢署今年初通報，去年10月至12月短短3個月內，就有34宗服用含PMMA致死案例；尤其12月最嚴重，死者平均年齡26歲，當時年紀最小僅17歲，是一名少年，他死時僅穿內褲陳屍床上，被下班回家的媽媽發現。

受新冠疫情影響，民眾減少聚會，服食PMMA致死事件減少，惟近期因疫情稍緩，吸毒案又上升。基隆市從5月7日至6月10日，就有6人死於服食PMMA。其中16歲林姓高職生，在上月23日下午，在家中突然胡言亂語、手腳亂踢，隨後抽筋、抽搐、發抖，家人將他緊急送醫。警方在林男的手機內發現毒咖啡包照片，該毒咖啡包的包裝，與早前服用PMMA致死的死者身旁找到的毒咖啡包外觀相同。

台灣法醫研究所毒物化學組組長林棟樑表示，PMMA在台灣屬第二級毒品，因製作時間快及成本低，被視為搖頭丸（MDMA）的替代物，與MDMA均具迷幻效果，但毒性比MDMA高3、4倍，服用過量極易致命。