新冠肺炎：全市加強食物安全檢測　多區生鮮市場未發現病毒

北京市再爆發新冠肺炎疫情，感染者均與豐台區新發地批發市場有關，檢測人員在該市場切三文魚的砧板上檢出病毒。北京當局立即加強全市食品安全檢查，重點排查生鮮、畜禽肉類、水產等製品及經營場所。市場監管局周日（14日）指出，目前在北京多區街市、超市所採集的環境樣本，均未見檢測出病毒。

大興區市場監管局相關負責人指出，區內針對食品交易市場加大了抽檢力度，以生鮮、冷凍豬肉、牛肉、羊肉、雞鴨肉等畜禽肉類、水產品及其製品為重點，配合疾控中心對全區6家開業農貿市場進行採樣檢測，累計採集外環境樣本142件、採集市場內工作人員樣本50個、個體商戶1422戶，均未檢察出病毒。

平谷區有關檢疫人員對市場銷售管理人員及攤位經營者61人，採集咽拭子核酸檢測，均未發現病毒；通州區對24間市場、集市，共374戶商戶，超市、便利店、食雜店和餐飲店舖495間，藥品醫療器械零售企業37間進行檢測，均未發現違法經營和疫情防控措施落實不到位情況；順義區連夜通知一線執法人員，全員停休，開展食品安全大檢查，全面排查食品安全風險隱患。