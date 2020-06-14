導彈射程可及歐洲　北約秘書長籲正視中國挑戰

北大西洋公約組織（NATO）秘書長斯托爾滕貝格周日（14日）接受德國「周日世界報」（Welt am Sonntag）訪問時表示，中國的導彈射程可及歐洲，北京也可阻止船隻在南海自由航行，呼籲盟國正視中國崛起的挑戰。

他認為，中國的崛起改變了全球的權力平衡，不僅出現新的經濟機會，也有新的軍事挑戰。他指出，中國軍費支出位列全球第二，僅次於美國，且擁有2000枚短、中、長程導彈，其中針對航空母艦的東風21D中程彈道導彈威力特別強大，「中國大量投資核子武器和洲際導彈，射程可及歐洲，北約盟國必須團結面對這個挑戰」。

澳洲悉尼大學（University of Sydney）美國研究中心早前發表報告稱，中國可於短時間內癱瘓美國和西太平洋盟國的軍隊，北京擴軍的目標不只是將美國從印太地區排擠出去，而是控制海洋和重要航路；歐洲的經濟可能因此受衝擊。

斯托爾滕貝格為，中國在北極、非洲和地中海活躍，大手筆投資歐洲的關鍵基礎建設，在網絡空間也勢力龐大，「離歐洲門口愈來愈近」。雖然沒有北約盟國「立即受到中國的威脅」的迹象，不過，中國在南海試圖阻止船隻在國際海域自由航行，當地情勢發展讓他憂心。