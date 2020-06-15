起拍價5547萬人民幣　賈躍亭樂視網股票拍賣流標

樂視表示賈躍亭目前仍是公司的實際控制人。

內地樂視控股集團始創人賈躍亭，其持有的2210萬股「無限售流通股」於上周六至周日（13日至14日）在京東拍賣官網進行拍賣，起拍價為5547.1萬元（人民幣，下同，約6074萬港元），拍賣過程吸引1.45萬人圍觀，但最終無人報名購買而流標。

拍賣公告顯示，賈躍亭持有上述的股份，佔已發行股份約0.55%。拍賣起拍價為5547.1萬元，保證金1100萬元（約1219萬港元），增價幅度20萬元（約22.1萬港元）。由於拍賣定價以暫停上市前20個交易日的收盤價均價為參考，遠高於樂視控股集團價，因此乏人問津。

此前報道，賈躍亭於去年10月在美國提出個人破產重組，希望將資產透過債權人信託的方式轉讓。至上月22日，賈躍亭債務處理小組歷經7個月的申請、談判，賈的個人破產重組案在美國洛杉磯獲得法院的最終確認和通過。

樂視控股集團賈躍亭擔保的公司債務金額約90億元（約99.7億港元）。截至上月8日，賈持有公司9.20億股，佔公司總股本的23.07%，即使賈躍亭全部股份被凍結或質押，目前仍是公司的實際控制人。