母親病逝遺體藏冰櫃半年　男子涉騙養老金遭起訴

寶山區檢察院以涉嫌詐騙罪，向法院起訴吳男。

上海寶山區一名吳姓男子，為獲取母親每月4000元（人民幣，下同，約4435港元）的養老金，自母親病死後將其藏屍冰櫃內數月，獲取逾2.4萬元（約2.7萬港元）。區檢察院周日（14日）以涉嫌詐騙罪向法院起訴吳男，吳被捕後表示，母親去世令他的生活失去保障，「若別人不知道她去世了，我就可以一直拿她的養老金」。

檢方調查發現，居委會張姓職員發現生病的傅姓老婦多日未見，到她家中尋找亦是大門緊閉，無人開門。張女遂找來警員和鎖匠破門而入，發現老婦的吳姓兒子在家。吳男面對警員詢問含糊其辭，僅表示母親已返鄉，又反指對方擅闖民宅。警員隨後在吳男家中的冰櫃發現老婦的遺體。

吳男辯稱，母親自去年身體變差，需臥病在床，遂以9000元（約1萬港元）聘請護工照顧母親，隨後病情惡化去世。經過法醫鑑定，老婦死因是營養不良、腎上腺皮質腺瘤、高血壓病、糖尿病等疾病，引發多器官功能衰竭致死。

檢方認為，吳男以非法佔有為目的，隱瞞真相，騙取養老金，數額較大，以詐騙罪提起公訴。檢察官表示，對於惡意騙取、冒領或重複領取社保行為，司法機關將嚴厲打擊。