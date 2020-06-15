傳美的集團始創人遭挾持　其子逃出報警求救

內地傳媒周一（15日）凌晨消息，家用電器大型綜合企業美的集團始創人何享健，在廣東順德遭挾持；何的兒子何劍鋒從自家別墅旁邊的河中游泳到河對面報警。對此，美的集團尚未就傳言作出官方表態。

報道指，據公安接報，周日（14日）下午5時33分，在廣東順德北滘君蘭國際高爾夫生活村A60號接獲求助，稱上址有人進入屋內，疑似攜帶爆燃物品。接報後，警方已前往處置，詳情待報。

另據網傳相片顯示，當日下午生活村附近有多名警員守候，歹徒身份、具體訴求尚不明確，警方在場協調談判。至深夜，有網民上傳相片指歹徒已被警方控制，並帶離房屋，惟有關消息未經證實。

君蘭國際高爾夫生活村是由美的集團投資開發的頂級豪宅社區，離美的總部距離只需步行20分鐘。而針對上述傳言，美的內部人士對有關媒體表示，「沒事沒事，一切平安，等集團公布」。

據《福布斯》數據，現年78歲的何享健個人身家為255億美元（約1989億港元），為中國第6大富豪。而美的集團自今年3月低點暴漲33%，目前總市值為4198億元人民幣（約4654.8億港元），在A股市值榜中排名第13名；而何享健持有美的集團0.65%股權，間接持有美的集團30%股權，合計持有30.65%股權。