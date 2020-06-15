遭越南博主剽竊影片　網民誤認李子柒國籍

內地網紅李子柒去將自己拍攝的影片上傳外國社交媒體，吸引大批粉絲關注，上月更被任命農民豐收節推廣大使。惟越南一名博主近月將李子柒上傳的影片，從網上平台搬運至其個人帳號，更不註明作者來源、配上越南語字幕，部分影片點擊近百萬，有不少外國網民更誤以為李子柒是一名越南人。

截至上周六（13日）下午2時，李子柒在Youtube平台的訂閱數已超過1070萬。惟有網民發現，一個名作「Liziqi TV」的Facebook帳號持續分享李的影片，且未標註其來源，上周二（9日）更在「李子柒超絕廚藝」系列的影片中，加入「越南李子柒」介紹「越南南部的鴨腐乳」的影片 ，導致不少網民對李子柒的影片拍攝地及其國籍產生誤會。

經內媒翻查，原來類似情況早在2018年7月發生，有網民曾留言向李子柒舉報，有越南博主使用「李子柒」的越南譯名及其頭像開設帳號，同時直接剽竊有關影片，標題卻成越南語。去年3月，李子柒通過YouTube發出「打假聲明」，聲言發現網民偷片後更改國籍，她強調自己是中國人，而影片拍攝場景也在中國。雖然聲明獲逾540萬點擊，但未能遏制剽竊者行為，部分影片的點擊量比原創多。。