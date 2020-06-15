印度抵制中國貨　網傳華製「Boycott China」帽圖惹議

中印邊境上月爆發衝突，兩國關係緊張，印度民眾相繼發起活動，抵制中國製造的貨品。有網民近日在Twitter上傳印度廠商出售一帽子的相片，帽上印有「Boycott China（抵制中國）」，惟帽子產地竟是中國。據外媒報道，相片早於2014年出現，目前流傳的相片或經過修圖製成；有專家認為，印度抵制中國產品，只會使自己國家經濟造成影響。

報道指，為推動「抵制中國」風潮，有廠商推出「抵制中國帽」,另衣服印上「Boycott China」後均成熱銷商品。但相片顯示，翻開帽子內的標籤，發現寫有「Made in China」的文字，讓人想抵制中國的情況下，在不知情下再購買中國產品。惟報道事後補充，上述相片早於2014年出現過，不排除有網民「惡搞」為局勢加油添醋。

據印度媒體報道，當地有組織發起活動，減少2021年印度購買中國製造的產品。但有外國傳媒引述專家分析，中國對於印度的出口僅佔中國總出口的2%，但中國是印度最重要的貿易夥伴，後者一味抵制中國產品，只會使國家經濟造成影響；但萬一相反，中國人民開始抵制印度產品，將會是輕而易舉。