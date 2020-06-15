槽罐車爆炸致90%燒傷　5危重患者轉院治療

浙江台州溫嶺市槽罐車爆炸事故，釀成多人傷亡。當中5名危重症傷員因燒傷情況嚴重，周日（14日）通過陸路方式，轉至位於杭州的浙江大學醫學院附屬第二醫院（下稱浙大二院）接受治療。截至目前，共有13名傷員因燒傷的深度面積在90%以上，而被轉至該院接受治療。

院方表示，上述5名傷員於當晚6時許，從溫嶺通過救護車轉達浙大二院濱江院區，其中4人燒傷面積均在95%以上。傷者進入綜合深切治療部後，醫護人員先進行生命體徵和燒傷、創傷整體情況的監測評估和核實，再由專家，討論和確立傷者的治療方案。

事故發生後，浙大二院目前已有13名危重複合傷、重度燒傷的患者，分別從溫嶺市第一人民醫院和台州恩澤醫院轉至該院。

此外，浙江省政府同日召開全省危化品道路運輸行業安全管理緊急工作會議，要求各級交通運輸部門突擊檢查、鐵腕整治，迅速開展危化品運輸行業安全檢查，對全省所有危險貨物道路運輸企業、水路運輸企業、港口碼頭等進行全方位、立體式檢查，開展危化品源頭充裝、常壓罐車運輸管理等專項整治行動，確保不再發生類似特大事故。