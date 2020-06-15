美的集團始創人身家225億美元　靠造風扇起家

內地家用電器大型綜合企業美的集團始創人何享健，周日（14日）在廣東順德遭挾持。據美國財經雜誌《福布斯》數據，現年78歲的何享健個人身家為255億美元（約1989億港元），為中國第6大富豪。而美的集團自今年3月低點暴漲33%，目前總市值為4198億元（人民幣，下同，約4654.8億港元），在A股市值榜中排名第13名；而他持有美的集團0.65%股權，間接持有美的集團30%股權，合計持有30.65%股權。

內地傳媒報道，何享健1980年開始製造風扇，進入家電行業，並在工程師幫助下製造出首部40厘米風扇，命名為明珠牌。其企業之後改名為順德縣美的風扇廠，年產風扇13,167部，總產值逾328萬元（約360萬港元），何享健憑美的踏入百萬元戶的級別，更打入冷氣機市場，一度成為內地主要國產品牌。

不過，美的冷氣銷售在1996年跌至全國第7位，翌年的銷售額再度下滑，何享健決定改革公司，包括勸退部份創業元老，提拔年輕一代，同時實行事業部改制，按照產品類別建立5個部門。美的業績最終在短短4年內上漲4倍，2001年銷售收入突破140億元（約154億港元），冷氣連續5年躋身內地市場前3名。

大多企業家都希望成為家族式企業，但何享健認為大部分企業的沒落與家族式管理、傳承均有關，早年已表態不會讓美的成為家族式企業。事實上，其兒子何劍鋒多年來亦無意涉足美的經營業務，僅利用自家集團資源發展投資事業，何享健最終將美的集團交由專業人士管理，退居幕後。