湖邊爆炸升起蘑菇雲　疑超市老闆私自處理煙花爆竹引燃

湖南岳陽湘陰縣樟樹港鎮周日（14日）發生爆炸，現場有白色蘑菇雲，附近多間房屋的玻璃碎裂。警方初步調查，懷疑是超市老闆私自將煙花爆竹殘次品丟棄至湖邊後發生爆炸，目前已拘捕涉案者。縣應急管理局負責人指，事故中只有少數人士受輕傷。樟樹港鎮政府已承諾負責維修受損的房屋。

事發於湘陰縣樟樹港鎮老街附近的陽雀湖邊。有商戶透露，傍晚6時許，當時在店內突然聽到巨響，「還以為是地震了」，查看時發現附近的陽雀湖邊冒起大量濃煙，沿線1、2公里的房屋玻璃大多被震碎，有人被玻璃割傷。

縣應急管理局負責人指，超市老闆早年經營煙花爆竹，惟大量的煙花爆竹因水災被浸泡成為殘次品，於是將殘次品丟棄在陽雀湖邊，並用土覆蓋。當日老闆的妻子再以同樣手法處理殘次品，結果發生爆炸。他表示，爆炸可能是高溫導致，或自行銷毀煙花爆竹時引起，具體原因有待調查，而周邊居民家中的玻璃疑受爆炸衝擊波震碎。

工商資料顯示，涉事超市的法定代表人為黃某蒼，他同時是湘陰縣某煙花爆竹銷售公司的法定代表人和湘陰縣煙花爆竹行業協會會長。上述負責人指，該縣去年起全面退出煙花爆竹行業，但黃某蒼的公司的許可證仍在有效期內，對方曾稱待證件到期後會退出經營。