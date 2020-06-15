微博整治惡意營銷帳號　限網民先關注後留言

內地社交網近日因應平台及帳戶評論中出現向站外非法網站引流，進行涉黃視頻交易的違規內容，近日推出留言新規定，要求用戶必須關注博主7天以上，才可以在博主發文下方留言。

微博於上周五（12日）在管理員帳戶發公告稱，為有效遏制互聯網黑色產業鏈對平台和用戶的騷擾，該社交網將進一步升級技術識別體系。上述規定不適用於博主已經設置「我關注的人」，規定由公告當日晚上10時起實施，調整為期7天。

微博同日亦公布，為進一步落實國家和北京市委網信辦關於開展網絡惡意營銷帳號專項整治行動的通知要求，將針對引戰、違規採訪、謠言冒充及涉黃低俗等4大類惡意帳號，展開為期2個月的專項整治行動。網民如發現上述惡意營銷內容和帳號，可直接上網舉報，微博將按違規嚴重程度，採禁言、關閉帳號等措施。

公布顯示，自本月5日至11日，被處置的各類惡意營銷帳號共超過24萬個，當中絕大部分為涉黃低俗類營銷帳號。另微博管理員於上周六（13日）公布，已累計關閉76個冒充新聞當事人或與新聞當事人有關聯的人的帳號，並發布向站外非法賭博App引流的內容。