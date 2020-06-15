新冠肺炎：澳洲今明兩年財赤料破紀錄　經濟需5年復原

新冠肺炎疫情打擊全球經濟，澳洲總理莫里森周一（15日）在坎培拉參加澳洲經濟發展委員會一場視像會議時，警告澳洲今明兩年將經歷該國史上最嚴重赤字，料經濟需時5年復原至疫情前的水平。他亦宣布，政府將重點振興就業市場，加快審批總值720億澳元（約3806億港元）的基建項目，創造6.6萬個就業崗位。

莫里森表示，政府原估計今年錄得2007至08年財政年度以來首次盈餘，但疫情迫使政府斥巨資救市，疫情期間的經濟活動損失達1000億澳元（約5286億港元），是經濟大蕭條以來最大的經濟危機及挑戰。他指出，截止4月底的數據顯示澳洲政府赤字於一個月內急增180億澳元（約951億港元），今年及明年將錄得破紀錄財赤，政府需要調整財政策略。

經濟分析師預料，澳洲2020至21年度的財政赤字將達2000億澳元（約1.05萬億港元），國會預算辦公室則指疫情令政府在未來十年內的財政缺口達5000億澳元（約2.64萬億港元）。

莫里森續指，澳洲的經濟增長在未來5年至少要比疫情前的增速上升一個百分點，才可恢復至此前水平，政府會極小心處理疫情後的額外開支，重點是靠控制開支及透過刺激經濟政策增加收入，平衡政府預算。

此外，莫里森宣布政府將縮減全國15個大型基建項目的審批時間，包括連接墨爾本至布里斯班的鐵路項目、維多利亞省至塔斯馬尼亞的第二組海底電纜等，項目總值720億澳元，可提供逾6萬個就業職位。政府亦調撥15億澳元（約79億港元）讓較小型的項目立即動工。