女子遭警員毆打性侵　警方拒立案疑包庇

來自四川成都市的章女士，去年到廣西南寧參加朋友的孩子滿月，並租住一間酒店式公寓。惟當晚有男子闖入房間，對她辱罵、毆打甚至性侵。事主聲稱報案後，得悉對方為當地警員韋某，警方一直不予立案。南寧市青秀區人民檢察院工作人員指，日前已受理章女的立案監督申請，正在辦理，結果將於3個月內通知。

章女指，去年8月30日晚8時半點了外賣，9時許有人敲門，她以為是外賣員就打開房門，未料韋某突然衝入房，不斷辱罵、毆打她，更拉下褲子要求猥褻。事主初時以為對方是劫匪，提出給予金錢了事，最終將金額提升至5000元人民幣（約5550港元），對方才暫停毆打。不過，韋某未有放過她，最終強行按住事主頭部性侵。

她表示，韋某搶走其手機和身份證，即使外賣員曾上門送餐，自己卻不敢求救及趁機逃走。兩人之後乘搭的士到銀行取款，對方離開前更要求她不准再住在該房間。事主當晚在朋友陪同下到公安局落口供，期間有警員取出10多張黑白相，她認出其中一名相中人就是韋某；而警方發出的《不予立案通知書》中，亦寫明「我局經審查認為，經查，嫌疑人確實是民警」。

章女指出，韋某進入房間前，曾有3名陌生男子先後出入過，但對方當日沒有表明身份，亦未穿制服，入房後直接辱罵、質疑她賣淫，同時在她的行李箱中找出多個避孕套。事主落口供後有人將5000元退還給她，亦有警員承諾會秉公處理。

章女返回成都後，因接到警方通知而再赴南寧，並與韋某家屬見面；雙方一度討論而金錢補償，惟因金額問題不歡而散。有指韋某事後已被開除，有知情警員指，韋某是被南寧市公安局紀委撤銷警察身份，仍然是公務員。內地傳媒向南湖公安分局南湖派出所查詢，韋某已調到其他崗位，至於是否調職到治安大隊，南湖警方則未有否認。