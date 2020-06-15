新冠肺炎：學界倡解禁境外生赴台　檢疫期減至5天

台灣已經超過2個月沒出現本地確診新冠肺炎疫情，針對外界呼籲對境外學生解禁，台灣大學公衞專家建議，可讓來自低風險地區的境外學生，比照商務人士只要集中居家檢疫5天的安排，經檢測沒感染便可返校。

台大公共衞生學院周一（15日）針對境外學生解禁議題舉行說明會。會上表示，據教育部統計，台灣各大學境外學位學生共超過6.3萬人，當中約2.6萬人無法即時返台，其中陸港澳學位學生約1.5萬人。隨着台灣疫情趨緩，當地各大學紛紛呼籲當局開放境外學生入台，尤其是應屆畢業生需返台才可取得學位。

台大公衞學院副院長陳秀熙建議利用「免疫護照」的做法，即境外學生入境時，需提交2周內病毒核酸檢測證明，如無感染便只需集中居家檢疫5天，若檢疫期間沒問題便可返校。若政府還擔心有問題，可在境外學生入境後再進行一次核酸檢測，確認無感染才放行。

陳秀熙又建議，將境外學生來源地區按疫情風險作排名，計算不同地區目前的感染率，決定是否解除入境限制。他舉例，目前全台境外生約6萬人中，經計算若全數赴台，約有222名確診者，其中疫情嚴峻的印尼，可暫緩當地境外學生赴台；相反對於疫情較緩和的地區如泰國，可考慮開放入境並採取集中檢疫安排。