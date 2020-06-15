日擬改名釣魚島　台外交部：反制陸船頻繁進出

台灣的外交部周一（15日）表示，關於日本沖繩縣石垣市擬變更釣魚島（日稱尖閣諸島，台稱釣魚台）行政地名一事，石垣市長中山義隆回覆稱，此案的起因是因中國大陸公務船頻繁進出釣魚島海域，並驅離日本漁船，包括去年約30宗，今年年初至今已10宗，引起當地民眾不滿，因此舊案重提，據以反制。

台外交部認為，釣魚島列嶼為台灣固有領土，日方任何片面舉措均無法改變此事實，也無助於區域安全與穩定。台灣呼籲日方審慎處理，相關各方要避免令局勢升溫的行為。台灣政府今後將持續關注相關動態，即時採取必要作為，捍衞台灣主權及漁民權益，也避免第三方趁機牟利。

台外交部又指，台日雙方針對釣魚島主權爭議，歷經17年漫長談判，最終於公元2013年簽署「台日漁業協議」，每年透過台日漁業委員會商討有關協議的適用海域作業秩序問題，惟今年因新冠疫情未召開會議，但雙方溝通並未間斷，經雙方事務協商結果，續沿用去年作業規則，對今年作業並無影響。

另國民黨立法院黨團周一（15日）提出邀請台灣的蔡英文總統與各政黨領袖，登上釣魚島宣示主權。民進黨發言人顏若芳回應稱，釣魚島為中華民國的領土，是政府一貫立場，呼籲各方以「擱置爭議、共同開發」為原則，以和平方式解決爭議。