白宮斥為中國宣傳　美國之音遭CDC拒絕採訪

美國白宮今年4月曾公開發文批評公營廣播機構「美國之音」，拿納稅人資金為中國宣傳。美國疾病控制及預防中心（CDC）近日被揭，曾下令拒絕任何與美國之音相關人士的採訪要求。美國之音台長貝內特（Amanda Bennett）回應批評，事件恐造成寒蟬效應。

哥倫比亞大學奈特第一修正案研究所（Knight First Amendment Institute）根據《美國資訊公開法FOIA）向法院提出申請，公布CDC一份內部文件，包括一則於今年4月30日發出的電郵。該電郵由調往CDC協助新冠肺炎疫情通訊的農業部發言人里奇（Michawn Rich）發給同事，內容關於媒體請求處理流程。當中列明，不要接受美國之音特約記者蘇斯泰瑞（Greta Van Susteren）或與該媒體相關人士的採訪要求，並加上白宮4月10日指控美國之音為中國宣傳的文章連結。

貝內特發聲明回應指，對該份文件感到震驚，指美國之音是經費來自國會的獨立新聞機構，CDC公共事務部門因白宮認為該媒體早前轉發的美聯社疫情報道是中方文宣，便直接封殺其記者事前提出的採訪要求，令人不安。貝內特指摘，CDC的封殺令恐對傳媒造成寒蟬效應，暫未知對其疫情報道的影響；又稱此情況過去只會出現在中國、俄羅斯等沒有新聞自由的國家。CDC暫未回應事件。