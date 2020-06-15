新冠肺炎︰3區展開「敲門行動」　消費季線下活動取消

北京新冠肺炎出現反彈，連續多天出現確診病例，引輿論關注。內地傳媒報道，截至目前，北京市豐台區、門頭溝區及大興區已啟動「戰時狀態」，並展開「敲門行動」，地氈式排查曾與新發地批發市場有密切接觸人員，並對周邊小區採取封閉式管理。另據報道，剛剛啟動的「北京消費季」各種線下促進消費活動將取消或延遲。

為推進全面復工復產，北京市本月初才啟動「北京消費季」活動，未料遇上疫情反彈；市商務局周一（15日）發布《關於從嚴從緊抓好商業服務業疫情防控工作的緊急通知》（下稱《通知》），要求各企業嚴格落實「四方責任」，加大防控力度，按照二級響應防控措施要求，迅速調整完善防控工作方案預案，做好疫情防控工作。

《通知》要求，各企業要確保在落實防疫措施前提下，有序開展經營活動。餐飲企業暫停舉辦婚宴、酒席等群體聚餐活動，並控制經營場所人員密度，嚴格落實口罩、測體溫、「健康碼」登記等措施。「北京消費季」線下各種儀式、發布會、現場展賣等活動取消或延遲，並嚴格員工的健康管理和個人防護，近14天到過新發地市場的人員，立即安排其進行核酸檢測。

另外，各區商務部門要主動協調城管執法、市場監管等部門，重點加強農產品批發市場、菜市場（店）、餐館、超市、生鮮果蔬等場所的執法檢查，督促企業落實疫情防控主體責任，以及新發地市場關聯人員的管理。對存在問題的企業，督促其立即整改，對重復出現問題的企業，要加大約談和公示力度。