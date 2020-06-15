6億人月入1000人民幣？國家統計局：反映國情

在上月全國兩會的閉幕後記者會上，曾經提到全國「有6億人每個月的收入也就1000元」，有關言論隨即引發熱議。國家統計局官網周一（15日）指出，有關說法可以從全國住戶收支與生活狀況調查數據得到印證，並反映國內實際情況。

國家統計局周一發表多項5月宏觀經濟數據後，有媒體對6億人每個月人均收入1000元的說法表示關注，並要求國家統計局回應是否屬實。該局新聞發言人付凌暉便回應，按照住戶收支調查，全國家庭戶樣本可以分為五個等級，分別是低收入組、中間偏下收入組、中間收入組、中間偏上收入組和高收入組，每等級各佔20%。其中，低收入組和中間偏下收入組戶數佔全部戶數比重為40%。

據2019年相關數據顯示，低收入組和中間偏下收入組共40%家庭戶對應的人口為6.1億人，年人均收入為11485元（人民幣，下同，約1.3萬港元），每月人均收入約1000元（約1100港元）。

付凌暉稱，這些數據反映了中國社會在生活需要日益增長和不平衡不充分發展之間的矛盾。中國仍然是世界上最大的發展中國家，廣大農村和中西部地區一部分居民收入水平依然偏低。但付也指出，隨着中國經濟持續發展，將會有愈來愈多的低收入和中間偏下收入群體，轉化為中等收入群體。下階段，內地將大力穩企業保就業，千方百計增加居民收入，打贏脫貧攻堅戰，並全面建成小康社會。