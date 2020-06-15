新冠肺炎：台添2宗輸入病例　患者曾於孟加拉確診

台灣周一（15日）公布新增2宗境外輸入病例，患者為一對夫婦，上周一同由孟加拉經馬來西亞轉機返台後確診。當地至今累計445宗確診病例，其中7人病死。

台灣流行疫情指揮中心表示，兩名患者年齡分別50多歲男性和40多歲女性。男患者在孟加拉工作期間，曾於5月23日出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛及味覺異常等症狀，其妻之後於5月25日也出現發燒症狀，兩人均於當地確診後曾入院接受治療，並分別於5月28日及6月2日經檢測無感染，兩人之後出院返家再未外出。

兩夫婦於上周六（13日）返台入境時均無症狀，亦主動申報曾於孟加拉確診住院，隨即由機場採檢後送往集中檢疫所隔離。男患者首次採檢即顯示受感染，其妻則第二次採檢才顯示受感染，兩人目前住院隔離中。

指揮中心指出，兩名患者乘機返台時均有戴口罩、穿防護衣，入境後未接觸台灣親友。台衞生單位目前已掌握患者同機機組人員及前後兩排乘客共37人資料，並將11名機組員列為自主健康管理對象，26名乘客則列居家檢疫對象。