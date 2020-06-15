涉猥褻9歲女童　新城控股前董事長王振華被公訴

內地上市公司新城控股前董事長王振華，涉嫌猥褻女童一案再有新進展。內地傳媒周一（15日）引述多名消息人士指，上海市普陀區檢察院近日就案件向普陀區法院提起公訴，案件將在近期開庭審理。據了解，現年58歲的王振華因涉嫌猥褻一名9歲女童，去年7月2日被警方刑事拘留，同月10日被檢察院批捕，惟案件此後再未有新消息公布。

報道引述消息人士指，王振華接受警方調查時有「翻供」行為，導致調查時間較長。王振華原聘請了上海市律協副會長、博和律師事務所主任林東品擔任代理律師，惟林東品周一證實，他已不再參與王振華一案。對於案件會否公開審理，內媒記者同日向上海市普陀區法院查詢，惟對方未有正面回應，僅稱案件會按法律規定對外公布消息。

公開資料顯示，王振華於1962年3月出生，為江蘇常州人，曾擁有多項社會榮譽或職務；惟他被警方刑事拘留後，其上海市政協委員資格以及多項榮譽相繼被撤銷，新城控股董事會去年7月3日已舉出其兒子王曉松出任董事長。對於王振華是否被提起公訴一事，內媒記者向新城控股董事會秘書處求證，惟對方尚未回覆。