公安部︰全國破食品藥物犯罪5290宗　拘逾8200人

公安部周一（15日）召開視像會議，部署全國警方深入推進「昆侖2020」專項行動，依法嚴厲打擊食（品）藥（物）環（境）和涉及野生動物犯罪。公安部指出，自「昆侖2020」行動展開以來，截至上月底，全國共偵破食藥環領域犯罪案件5290宗，搗破非法工場逾1700個，摧毀犯罪團夥770餘個，拘捕超過8200名疑犯，涉案總價值逾30億元人民幣（約33億港元）。

公安部指出，各地警方要聚焦市民深惡痛絕、反映強烈的突出問題，進一步拓寬打擊的廣度、提升打擊的精度、加大打擊的力度，推動「昆侖2020」行動取得成效。同時要堅決貫徹全國人大常委會關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習的決定，嚴厲打擊以食用為目的的涉野生動物犯罪。

公安部強調，各地警方要加大對亂捕濫獵候鳥等多發性犯罪打擊力度，嚴厲打擊非法獵捕、收購、運輸、經營野生鳥類等突出犯罪活動；同時要重拳打擊走私販運野生動物及其製品的跨國犯罪活動，堅決阻斷走私通道，摧毀團夥網絡；並要準確把握法律政策，切實打擊非法、保護合法，確保法律適用正確。