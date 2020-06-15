孟慶豐離任公安部副部長　曾被稱「股市救火隊長」

內地官媒周一（15日）報道，公安部官網近日更新後，「領導信息」一欄已撤下公安部副部長、黨委委員孟慶豐的名字和簡歷，意味着孟慶豐已離任公安部副部長一職。報道指，現年63歲的孟慶豐是經濟犯罪偵查領域的「老將」，曾被稱為「股市救火隊長」，曾調查轟動一時的徐翔案，同時也是「獵狐行動」帶隊人之一。

公開資料顯示，孟慶豐於1957年6月出生，是山東沂南人，早年一直在浙江省內任職，至2009年3月調往公安部，出任公安部經濟犯罪偵查局局長、黨委書記。2014年11月，孟慶豐出任公安部黨委委員、部長助理；翌年6月，孟慶豐升任公安部副部長、黨委委員。另孟慶豐也是全國政協委員，目前是全國政協社會和法制委員會委員。

2015年6月至7月初，內地股市出現異常波動，連日暴跌，時任公安部副部長的孟慶豐履新僅10多天，便帶隊前赴證監會，會同證監會排查惡意賣空股票與股指的線索。同年8月25日，中信證券執行委員會委員、董事總經理徐剛等8人，因涉嫌違法從事證券交易活動受查，最終徐翔於2017年1月23日因犯操縱證券市場罪，被判處有期徒刑5年6個月。

另一方面，孟慶豐也是「獵狐行動」的帶隊人之一。「獵狐行動」是中央反腐敗協調小組部署的「天網行動」的重要組成部分，致力於境外追逃追贓。孟慶豐曾在2015年、2016年擔任「獵狐行動」領導小組組長，之後也一直在「獵狐行動」一線指導部署。