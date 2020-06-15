瑞麗江染紅惹關注　官方︰造紙廠非法排污引起

內地網絡近日有網民爆料，指中緬邊境瑞麗江的江水變紅，懷疑水質受到污染。事件引起輿論關注，雲南省德宏州生態環境局周日（14日）回應指，江水變紅是有造紙工廠非法排污引起，經監測，瑞麗江水質除在污染時段內溶解氧、高錳酸鹽指數、氨氮值略高外，各項監測指標基本正常。

據通報，該局發現網上反映情況後，已派出專業人員對瑞麗江沿岸中方一側污染源進行全面排查，並對水體進行採樣檢測；同時，中方已向緬方通報有關情況，要求排查緬方一側污染企業及污染源，並互相通報有關情況。經連續4天排查，該局發現江水染紅是因附近造紙企業非法排放污染物所致，污染物排入畹町河並匯入瑞麗江，造成瑞麗江畹町橋下遊段江水變紅。

德宏州生態環境部門在上周一（8日）至上周六（13日）對水質進行監測，數據顯示，瑞麗江水質除了在污染時段內溶解氧、高錳酸鹽指數、氨氮值略高外，各項監測指標基本正常，水質保持在Ⅲ類。經查，污染源排放區域內中方和緬方邊境地區均有造紙企業，雙方均需加強管理。事後，中方已對排污企業採取嚴厲管控措施，並將依法予以處理。