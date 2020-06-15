英國前駐港總領事吳若蘭　將出任駐華大使

曾任英國駐香港及澳門總領事的吳若蘭，被任命為英國駐中國大使，9月履新，接替現任大使吳百納。

英國政府官網公布，英國首相約翰遜根據外交大臣的建議，批准了吳若蘭為候選人後，英女王任命其為新大使。英國外交大臣藍韜文表示，現在是英中關係的一個非常重要的關頭，雙方同時面臨着機遇與挑戰，認為吳是一位傑出的外交官，雙方將幫助英國繼續前行。

吳若蘭表示，在這個關鍵時刻被任命代表英國出使中國，是一個絕佳機遇。她稱，作為世界主要經濟體和國際社會的主要成員，英中兩國必須攜手發展夥伴關係，她亦期待回到中國並推進兩國關係繼續向前。

吳若蘭曾在北京學習普通話，1997年起在英國駐華大使館任職至2000年9月，其後調回英國。2008年至2012年吳若蘭曾任駐俄羅斯貿易投資推廣署總裁兼駐莫斯科的大使館參贊(經濟、科技創新、氣候事務)，2012年9月出任第六任英國駐香港及澳門總領事。

吳若蘭任職英國駐香港及澳門總領事期間，曾被揭每月花費約72萬港元公帑，與數名同事租住跑馬地司徒拔道超級豪宅傲璇一個4600平方呎單位，輿論炮轟她浪費納稅人金錢。該四房單位佔傲璇3樓全層，坐擁維港海景，當時估值約4.2億港元。領事館當時拒透露實際租金，辯稱單位主要用作舉行百人參與的外交活動。