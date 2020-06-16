新冠肺炎：全市進入戰時狀態　醫院啟用應急病區

北京新冠疫情持續擴大，本土病例增至79宗，全市社區防控工作進入「戰時狀態」。該市確診患者目前在首都醫科大學附屬北京地壇醫院接受治療，院方表示，醫院同樣院迅速進入戰時狀態，目前已啟用6個應急病區接診，另考慮會有較多患者轉入，將增加值班人員。

醫院主管醫療護理副院長吳國安表示，今年疫情爆發後，醫院臨時擴建8個病區，共300個床位，在新一輪疫情發生之前只已啟用2個，分別用於救治患者及病例篩查。至上周四（11日）疫情復燃，新病例的出現致醫院緊急騰空應急病區，陸續啟用4個病區收治確診病例。

吳指出，目前已收治的患者中，多數為普通症狀，但亦有一些輕症、無症狀病人；另有一名危重患者入院時需轉入深切治療部使用呼吸機，至周一（15日）須用上葉克膜。他認為，為遏制病情轉化重症，該院安排多名重症治療領域的專家加強病情監測，密切關注病情變化。

另該院醫務處處長馬剡芳表示，在短時間收治大量患者，對醫療的人力資源調配是個極大考驗。院方在應急病區原有12名醫生、20名護士的基礎上，第一時間從各科抽調人手。但在復工後，門診量已接近以前日常的70%，疫情再發增加了工作量，加上天氣炎熱，醫務人員工作條件異常艱苦。