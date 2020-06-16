孟晚舟引渡案再開庭　主要處理日程安排

中國科技巨企華為太子女孟晚舟的引渡案上月獲判符合「雙重犯罪」標準後，下一階段引渡聽證會周一（15日）在加拿大卑詩省最高法院開庭。主審法官赫爾姆斯（Heather Holmes）主要處理日程安排，押後下周二（23日）再開庭。

因為新冠肺炎疫情關係，今次庭訊透過電話進行。赫爾姆斯表示，根據控辯雙方目前提出的方案，預計聽證會於明年5月左右結束，期望可進一步壓縮日程，亦要求孟晚舟的律師重新考量聽證會討論題目次序。

辯方討論兩大題目，分別是加方提出有關逮捕孟晚舟的「充分證據」，其後再辯論美國出於政治原因要求引渡孟晚舟屬「濫用程序」。赫爾姆斯稱，希望首先討論「濫用程序」這方面，以便法院了解總檢察長辦公室少了哪些紀錄及資訊，以及有關缺失可能對全案造成的影響，再討論證據是否充分。

然而，孟晚舟律師佩克（Richard Peck）反對，辯稱美國總統特朗普在孟晚舟被捕後曾公開表示，不排除將孟晚舟案當為與中美貿易談判的籌碼，應根據原先安排，把「濫用程序」問題放在最後。

孟晚舟律師指控加拿大邊境服務局（CBSA）、皇家騎警（RCMP）及美國聯邦調查局（FBI）在未拘捕孟晚舟前，搜集證據過程侵犯其憲法權利。