收受財物逾6000萬人幣　咸陽市委前常委獲刑22年

權王軍當庭表示服從判決，不上訴。

陝西咸陽市委前常委、紀委前書記、監委前主任權王軍受賄、巨額財產來源不明、濫用職權等案，周一（15日）在安康市中級人民法院公開宣判，權王軍因收受財物共6721.8萬元（人民幣，下同，約7464萬港元）、非法持有槍枝、彈藥罪等罪，依法數罪並罰判囚22年，罰款500萬元（約555萬港元）；被告當庭表示服從判決，不上訴。

經審理查明，權王軍在2011年至2019年期間，利用省委巡視組副組長、楊淩示範區紀工委書記、咸陽市紀委書記等職務上的便利，為他人在職務晉升、工程承攬、土地審批、企業經營等方面謀取利益，收受財物折合共6721.8萬元。

法院認為，權王軍身為國家機關工作人員，個人及其家庭財產、支出明顯超過合法收入，並不能說明來源的財產為人民幣2930萬元（約3253萬港元）；濫用職權，擅自處理違紀資金；夥同他人多次持槍在禁獵區、禁獵期非法狩獵；非法持有槍枝、彈藥。以上行為均已分別構成受賄罪、巨額財產來源不明罪、濫用職權罪、非法狩獵罪、非法持有槍枝、彈藥罪。因被告主動交代部分受賄事實，且自願認罪認罰並簽署具結書，依法對其從輕處罰，遂根據相關規定作出上述判決。

資料顯示，1961年出生的權王軍，曾任陝西省咸陽市委常委、市紀律檢查委員會書記、市監察委員會主任，至去年9月被開除黨籍、開除公職。