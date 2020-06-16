已故市議長驗血結果出爐　韓國瑜夫婦齊往弔唁

台灣高雄市已故議長許崑源本月6日晚上在住所墮樓身亡，高雄地檢署檢察官驗屍後，為求審慎對許崑源抽血化驗。化驗結果周一（15日）出爐，未驗出酒精、毒物反應，檢方排除墮樓受這兩項因素影響的可能，至於墮樓原因仍待調查釐清。

早前報道稱，許崑源於6月6日晚上在家看電視，獲知前高雄市長韓國瑜罷免投票通過後，心情相當沮喪。據了解，許崑源於當晚8時40分曾在Facebook分享韓國瑜文章，並寫下「這一次，誰會是贏家？」，數分鐘後即傳出墮樓身亡。檢警於案發後到場勘驗採證，為求審慎，仍依程序抽血化驗。據檢察官當晚勘驗許崑源住所及進行驗屍，死因確定為顱骨開放性骨折及身體多處挫傷骨折，初步排除事故由外力造成。

另台媒報道，韓國瑜上周四（11日）於高雄最後一日上班，有民眾發現市府人員將裝滿文件的紙箱倒入垃圾車，質疑銷毀機密文件。高雄市教育局周一表示，文件銷毁工作固定每年2次，銷毀的都是個人資料文件，並非公文。高雄市代理市長楊明州同日指出，事件屬例行公事，呼籲外界不要有政治聯想及解讀，另文件數量僅約6立方米，而非傳聞的6噸。

韓國瑜與妻子李佳芬周一再到許崑源靈堂弔唁時，面對媒體就銷毀文件一事提問，韓僅拱手致意，回應「大家辛苦了」便離開。許崑源離世後，二人多次前往弔唁，惟這次是兩人首次一同現身。