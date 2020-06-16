夫婦拍網約車迷姦影片　滴滴起訴出演者及直播平台

內地日前瘋傳一段「滴滴司機性侵直播」影片，引起全國哄動，惟警方事後證實片中兩人是夫婦。滴滴出行官方微博周一（15日）發文表示，已向北京互聯網法院正式起訴影片的兩名表演者，以及涉黃直播平台「星戀直播」。

滴滴表示，上周三（10日）看到網傳「滴滴司機性侵直播」後已立即報警，並全力協助警方追查。根據警方調查結果，網傳影片中車某濤、部某琦為夫妻關係，二人公開進行色情演出，目前已被警方拘捕。經滴滴比對核查，車、部並非滴滴司機，但二人及星戀直播以滴滴司機迷姦女乘客為噱頭，吸引他人觀看並牟利的行為，已對滴滴和旗下司機群體名譽造成惡劣影響。

滴滴譴責上述傳播淫穢色情訊息、誘導教唆他人違法犯罪的行為，目前已向北京互聯網法院遞交起訴材料，追究涉黃直播平台和直播製作者、表演參與者的法律責任，堅決以法律手段維護公司名譽。

另對於網民在未經核實的情況下，發布「#滴滴司機直播性侵案#」話題，滴滴表示相信其初衷是呼籲關注女性安全，並不會就是次「誤傷」提起訴訟，另建議在發現疑似違法犯罪情況時應第一時間報警，讓不法分子得到制裁。